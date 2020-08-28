內房萬科企業指不會放大槓桿謀發展
2020年08月28日 10:50
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韓惠華(左)及祝九勝(右)
萬科企業(02202)淨負債率自去年底的33.9%，降至今年6月底的27%。執行副總裁兼財務負責人韓惠華表示，萬科堅持淨負債率在40%以下，為一向的財務政策。而上半年受疫情影響，仍有260億元人民幣的經營現金流，相信堅持「現金為王、手有餘糧」對捕捉發展機遇有利，故不會放大槓桿謀發展，會在穩定、健康水平上發展業務。
市傳中國監管部門為控制房地產企業有息債務規模，擬對房企設置「三道紅線」的新規。總裁兼首席執行官祝九勝表示，現金短債比為2倍，中期淨負債率27%，總有息負債佔總資產僅約15%，對公司適應能力充滿信心，公司財務及資金狀況穩健。
問到對樓市趨勢看法，祝九勝表示，雖然5、6月的樓市有所回暖，但只是被壓制需求反彈而產生的階段性恢復。從7月情況來看，目前還沒有完全跟去年同期「打平」。他認為，當局長期政策基調沒有實質性變化，仍是穩房價、穩地價，堅持「房住不炒」，萬科作為市場主體，會把自己事情做好。
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