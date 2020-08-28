內房萬科企業指不會放大槓桿謀發展

市傳中國監管部門為控制房地產企業有息債務規模，擬對房企設置「三道紅線」的新規。總裁兼首席執行官祝九勝表示，現金短債比為2倍，中期淨負債率27%，總有息負債佔總資產僅約15%，對公司適應能力充滿信心，公司財務及資金狀況穩健。

問到對樓市趨勢看法，祝九勝表示，雖然5、6月的樓市有所回暖，但只是被壓制需求反彈而產生的階段性恢復。從7月情況來看，目前還沒有完全跟去年同期「打平」。他認為，當局長期政策基調沒有實質性變化，仍是穩房價、穩地價，堅持「房住不炒」，萬科作為市場主體，會把自己事情做好。

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