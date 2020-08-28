【疑似錯價】首個恒生科技指數ETF上市　頭兩分鐘成交價異常

資料顯示，該ETF的上市起始價格約7.5元，每手交易為200股，即一手入場費約1,500元。ETF是追蹤指數表現，今早恒生科技指數表現正常，按道理作為實股ETF，第一口價上市沒有可能出錯，何解今早開價會與起始價格出現如此大幅偏差，並在開市首兩分鐘仍以高價進行了大量成交，且據交易商所見，有官方指定市場莊家(Market Maker)開市後以17.91元掛出賣盤，但作為市場流通量供應商，是否應該按上市起始價格即每單位資產淨值(NAV)參考價來開價？

● 南方回應：此ETF太「火熱」了…

就開市首兩分鐘出現多個大幅偏離ETF資產淨值的高價成交，南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒回覆查詢時表示，看不到是與市場莊家有關，還是由投資者之間的交易促成，只能說此ETF太「火熱」，需求太大和太快，市場莊家沒有足夠貨源，變成交易由二手市場氣氛推動，繼而出現大幅溢價。

對於有意見認為應該取消價格不合理的交易，他不予評論，但強調該行沒有參與任何ETF的報價，只是在一級市場提供貨源，而該行所做的全部活動皆受監管和合法。另由於該行沒有客戶，所以周五早間沒有收到客戶查詢。

他續指，競價時段是自由買賣市場，沒有市場莊家的參與，極容易令ETF造成超高溢價或超低折讓價，造成對投資者不公平的交易。因此，他認為投資者不宜在競價時段買賣ETF，並應在ETF發行商網站等途徑查閱ETF即日的資產淨值與ETF的價格是否合理，而不是只看報價機上的價格。

據港交所資料，該ETF有兩個市場莊家，分別是DRW Singapore Pte. Ltd和Flow Traders Hong Kong Limited。

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