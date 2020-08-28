【旅業蕭條】聯合航空警告如缺政府資助　2850名飛行員勢放無薪假

外媒報道，美國聯合航空指出，如美國政府無進一步資助，公司準備讓2,850名飛行員放無薪假，相當於飛行員總數約21%，勢將創下紀錄以來最大規模。

全球航空業受疫情重創，美國業界於3月曾獲聯邦政府提供320億美元(約2,496億港元)資金，協助支付未來6個月員工薪金，但條件是不能裁員。不過，該筆資金將在10月1日到期，意味可能有大批航空公司必須裁員。而美國國會未能就廣泛援助舉措達成共識，抗疫援助的協商陷入停滯。

報道指出，聯合航空計劃於10月1日至11月30日期間裁員，規模遠高於早前已宣布裁減1,900職位的達美航空，以及裁員1,600人的美國航空。

聯合航空未有進一步透露其他工種放無薪假的最終人數，但該公司曾警告有3.6萬個工作崗位面臨風險。

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