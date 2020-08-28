惠譽料俄羅斯防美國制裁　黃金產量勢超中國

美國對俄羅斯實施一系列制裁後，兩國關係一直不穩定。惠譽解決方案(Fitch Solutions）報告指出，由於俄羅斯防範美國實施更多制裁，今年到明年將擴大生產黃金，長期產量有望超越中國。

外媒報道，美國對俄羅斯持續且擴大的制裁，短期將支撐該國黃金生產，由於雙邊關係緊張、俄羅斯國有銀行被凍結、美元計價資產交易風險上升，都促使俄羅斯央行增加黃金儲備。只要此緊張關係仍然存在，俄國黃金需求就會保持不變。

俄羅斯央行過去幾年雖增加黃金儲備，但4月時宣布停止買金。全球經歷3月股災後，央行行長Elvira Nabiullina解釋鑑於各國黃金需求增加，停止買入是為了讓俄羅斯提升黃金出口，可增加俄羅斯收入並促進外國貨幣流入。

俄羅斯已是全球最大的黃金生產國之一，惠譽解決方案預計，該國新的開採項目可讓俄羅斯在2029年超越中國和澳洲，成為最大黃金生產國，產量將從今年的1,130萬安士增加到2029年1,550萬盎司，年均增長率3.7%。目前最大生產國中國產量則預計在2020至2029年之間大致停滯，年均增長率僅0.2%，相較過去10年的3.1%放緩。

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