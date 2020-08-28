萬科：目前在手資源足以維持2至3年業務發展

上半年集團房地產開發及相關資產經營業務的結算毛利率為24.1%，按年跌4個百分點。執行副總裁兼財務負責人韓惠華表示，目前萬科銷售的毛利率較已結轉毛利率仍要低，預計至年底仍會有小幅回落。她相信，毛利率下降是行業長期趨勢，但將堅持控制毛利率在合理水平。

韓又指，整個行業股本回報率(ROE)呈下行趨勢，萬科中期ROE亦按年小幅下降，但將繼續在穩定水平上發展，並提升營運水平，認為在存量競爭時代，保持盈利水平能力將是關鍵。

問及會否分拆倉儲物流及商業地產上市，以改善ROE表現，王表示，希望這些業務未來能夠上市，但目前未有明確計劃。

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