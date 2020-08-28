萬科：戰略入股泰禾　底線是不影響股東利益

惟祝指出，萬科入股泰禾最終能否事成，取決於泰禾本身的求生慾，以及金融機構對泰禾的理解程度。他認為，泰禾處於過度負債，一旦金融機構一同要求還款付息，泰禾現金流將萎縮枯竭，「要麼集體沉船、要麼集體上岸」，目前與金融機構之間共識也在達成的過程中。他又指，需視乎福建省政府對下轄的企業碰到問題時，以何等方案及姿態應對。

他續指，即使萬科成功成為泰禾第二大股東，未來只是以新的董事會授權指導下正常的運作。

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