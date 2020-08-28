【專家樓評】陳永傑：低息環境持續 外圍變數仍多
2020年08月28日 11:18
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美國今年次季國內生產總值(GDP)按季勁跌32.9%，儘管未到市場預期下跌34.5%，但可以肯定美國經濟已經重傷，休養需時。美國通脹暫時大可歇暑，加息之路遙遙無期。
美國經濟在新冠肺炎重擊之下，受傷不輕。次季GDP大跌32.9%很大程度反映受創何等嚴重。而且美國疫情未見改善，中招者數目高企，顯示問題難解決，GDP續跌毫不出奇。但亦顯示通脹問題可以不理。通脹不升，加息更言之無理，相信美國未來兩三年的超低息或低息格局持續。
本港置業人士應該不用擔心美國造成息口的波動，因為美國經濟傷勢太重，不可能在惡劣環境之下加息，不然只會令美國傷上加傷。雖然本港按息未必有大幅波動，但預留更多資金應付不時之需是應該的，因為香港面對太多外圍變數，宜加強防備，小心駛得萬年船。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑
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