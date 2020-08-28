【高盛推介】小米一枝獨秀　看好留意高槓桿牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團業績後發力上升，周四(27日)突破20港元水平，升約11.4%。周五(28日)早段則高見23.85元，創歷史新高，跑贏大市兼A.T.M.X.中唯一上升的股份。有券商指小米第二季非國際財務報告準則經調整盈利勝市場預期40%，並基於小米手機市毓上升上調手機收入預測與手機單價上升，上調明年及後年收入預測6至8%。維持「買入」投資評級。

觀察個股輪證資金流向，雖見周四牛證獲資金沽出，但以過去5個交易日計，則共錄得約4,080萬元資金流入。而認沽證則自本月13號起的11個交易日皆錄得資金流入，合共約3,390萬元。進而觀察港股通資金流向，則見近日北水積極吸納小米，周三(26日)及周四共錄得約14億元資金淨買入。

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