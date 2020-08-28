港股格局：葉尚志料恒指在24200至25900點橫行
2020年08月28日 12:04
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第一上海首席策略師葉尚志預料港股9月份可能會回落，恒指前兩個月都在24,200至25,900點之間上落，預料後市將持續橫行。
另外，南方恒生科技(03033)上市掛牌參考價約7.5港元，ETF開市以高達20元的成交價成交，及後回落至7.8元附近。他指原因是市場對新的ETF產品不太熟悉，所以開市掛牌時價格較高，之後價格會有所調整。
小米集團(01810)周五開市再創新高，他表示小米在兩年前上市曾一度衝破22元，周五創新高的原因是市場預期物聯網業務逐步恢復，公司在歐洲方面的手機業務增長突出，廣告及手遊業務亦保持增長，業績遠勝預期，但短線超買情況嚴重，不建議現時高追，料股價在9月份納入恒指前股價會高企一段時間。
但他亦指資金側重科技股龍頭股，技術性出現超買，現時入市屬於高追，他建議投資者等待回調才入市。
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