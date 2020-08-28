港股格局：葉尚志料恒指在24200至25900點橫行

第一上海首席策略師葉尚志預料港股9月份可能會回落，恒指前兩個月都在24,200至25,900點之間上落，預料後市將持續橫行。

但他亦指資金側重科技股龍頭股，技術性出現超買，現時入市屬於高追，他建議投資者等待回調才入市。

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