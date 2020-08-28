【瑞通推介】小米創新高　資金續開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾提出「平均通脹目標」，容許通脹適度高於2%水平，意味可能更長時間維持低息。道指隔晚收報28,492點，升160點或0.5%。

恒指周四(27日)收報25,281點，跌210點或0.8%，盤中低見25,186點。周五(28日)是期指結算日，恒指早段未見明顯方向，其後升逾100點，於25,400點水平之上。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾7,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,700萬元，反映投資者預期大市調整過後將回升。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,100至24,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

小米集團上季業績勝市場預期，獲多間券商上調目標價，並看好小米業務在疫後可持續復甦，智能手機市場份額提升。該股周四曾升上21.75元的逾兩年高位，收報21.35元，飆11.4%，成交116.8億元，躍升為成交最活躍港股。受業績和染藍帶動，小米自8月初以來累漲44%，14日RSI進一步升至80以上。股份周五早段再升逾5%，超過兩年以來，再度創下歷史新高22.65元。周四有逾10億元北水淨買入該股，是周四最多北水淨流入的股份。輪證資金流方面，周四有逾6,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,500萬元淨流入。

中證監表示願意配合美國對部分敏感的中國企業進行審計，但企業如阿里巴巴，有大量合約牽涉到政府及敏感機關，要繼續與美方磋商。此外，中印關係緊張，有傳阿里至少在6個月內不會投入新的資金來擴大在印度投資。另阿里否認擬增持圓通速遞股份。至於螞蟻集團上市在即，多間券商上調螞蟻估值，帶動恒指新貴阿里近日升勢。阿里巴巴周四繼續破頂，高見284元的上市新高，全日收報280.6元，微升0.1%。阿里連升4個交易日，期間累漲11%。周五早段回調逾1%，曾跌至275元邊緣。周四有超過7,200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾220萬元淨流入。

有券商指內地電訊行業7月移動電訊復甦勢頭放緩，不過固網服務收入持續改善。中國移動周四除淨後，曾挫逾3%至55.55元，收報55.95元，跌2.5%，失守10天線，上方亦繼續受制於250天線(57.76元)阻力。周五早段跌勢未止，曾下試55元水平。周四有逾1,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾80萬元淨流出。

瑞通相關牛熊證之選擇：

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美團牛證69124，收回價255.5元，槓桿比率15.5倍。

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