傳12家內房企參與座談會　9月底前須交降負債方案

其他涉及的房企亦包括中樑、保利、新城、中海、華僑城、綠地、華潤和陽光城。消息亦再次證實早前市傳當局對房企設置「三道紅線」的新規，分別為房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%；淨負債率不得大於100%；以及現金短債比小於1 。此外，拿地銷售比是否過高、經營性現金流情況兩個方面也將作為監管機構考察的重要指標。

據報，監管部門根據企業在上述監管指標的具體情況分類進行管理，共分為四檔。若上述三項指標全部「踩線」，房企有息負債不得增加；若指標中兩項「踩線」，有息負債規模年增速不得超過5%；若只有一項「踩線」，有息負債規模年增速可放寬至10%；若全部指標符合監管層要求，則有息負債規模年增速可放寬至15%。

消息指，房企需於9月底上交降檔方案，包括一年內如何降檔、三年內如何全面完成符合「三條紅線」的調整。若未達標，監管層將要求金融機構對相應房企的全口徑債務進行限制。而2021年1月1日起全行業將全面推行相關規則。

－－－－－