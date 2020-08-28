傳12家內房企參與座談會 9月底前須交降負債方案
2020年08月28日 12:18
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（GettyImages圖片）
中國內地監管機構擬進一步收緊房企有息債務增長。繼官方公布住建部及人民銀行於8月20日在北京召開重點房地產企業座談會後，有內地傳媒引述消息指，此次參加會議的房企有12家，包括龍頭房企碧桂園(02007)、恒大地產(03333)、萬科企業(02202)、融創中國(01918)等，當局擬控制該12家房企的融資債務總規模。
其他涉及的房企亦包括中樑、保利、新城、中海、華僑城、綠地、華潤和陽光城。消息亦再次證實早前市傳當局對房企設置「三道紅線」的新規，分別為房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%；淨負債率不得大於100%；以及現金短債比小於1 。此外，拿地銷售比是否過高、經營性現金流情況兩個方面也將作為監管機構考察的重要指標。
據報，監管部門根據企業在上述監管指標的具體情況分類進行管理，共分為四檔。若上述三項指標全部「踩線」，房企有息負債不得增加；若指標中兩項「踩線」，有息負債規模年增速不得超過5%；若只有一項「踩線」，有息負債規模年增速可放寬至10%；若全部指標符合監管層要求，則有息負債規模年增速可放寬至15%。
消息指，房企需於9月底上交降檔方案，包括一年內如何降檔、三年內如何全面完成符合「三條紅線」的調整。若未達標，監管層將要求金融機構對相應房企的全口徑債務進行限制。而2021年1月1日起全行業將全面推行相關規則。
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