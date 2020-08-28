英皇成功發行2.5億美元中期票據　市場反應理想

參與是次發行的投資者包括私人銀行客戶、財富管理客戶、高質國際知名基金及機構投資者等，市場反應理想。集團財務管理一直穩健，並把握最近較好債券市場之窗口，提早作出財務安排，向於2021年9月尚未到期之現有票據(舊發行)交換為是次發行之新票據(交換要約)，並可從中受惠年利率由舊發行之4厘增值為是次發行之4.5厘，藉以感謝現有票據持有人對集團的支持。最後，大部分舊發行之現有票據接受交換要約，充分肯定集團在票據市場的認受性。

是次發行之聯席全球協調人包括滙豐銀行、東亞銀行有限公司、尚乘環球市場有限公司、英皇證券(香港)有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及海通國際證券有限公司。而聯席簿記管理人及聯席主承銷商為交通銀行有限公司(香港分行)、法國巴黎銀行及中銀國際亞洲有限公司。

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