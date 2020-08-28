復星國際：核心業務已漸恢復　旅文及健康產業將為增長動力

他續指，隨着新冠肺炎疫情在中國內地緩和，消費信心回復，7月三亞亞特蘭蒂斯營業額按年增加18%，入住率達88%，8月更升至逾90%，創歷史新高。至於旗下的醫療保險保費收入按年增長七至八成，網上醫療服務平台註冊人數超過100萬。

他說，中國政府在疫情期間推出了許多政策，包括金融、醫藥、消費服務、新基建等，而海南自貿區發展，能刺激集團在當地的發展。

龔氏又提到，集團和子公司現金儲備充裕，截至6月底止，手頭現金達到1,159億元人民幣(下同)，較2019年年底增加22%，另有約1,700億元未使用的銀行授信額度，會物色適合的收併購機會。另外，上半年集團平均債務利率4.72%，預計下半年融資成本有望進一步下調。

被問到全球化布局，董事長郭廣昌指，集團全球化布局基本完成，雖然過去有投資失敗的個案， 但大部分都成功，過程中「有血的教訓」，會繼續向外投資，增強其實力。

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