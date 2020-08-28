合景泰富：維持全年銷售目標1033億人幣　不排除在港投地

（左起）合景泰富集團融資管理中心總經理涂卓浩、投資者關係及資本市場部境外融資副總裁黃怡珊、地產業務首席執行官及執行董事蔡風佳、主席及執行董事孔健岷、財務資金副總裁黃妍萍、運營副總裁徐康亮、融資管理中心副總經理及創新金融部總經理章麒

蔡風佳指，未來除了集中大灣區、長三角區域以外，亦會加大中西部重點城市的投資，但仍需評估公司財務狀況及地塊實際情況再作決定。他強調下半年是拿地的好機會，未來會考慮香港有潛質發展的地皮，不排除在香港投地。

有關分拆旗下物管公司合景悠活在主板上市的進度，高級顧問徐錦添指，今年6月底已提交上市申請表格，目前處回答交易所提問的階段。徐表示，公司股東將會獲派合景悠活的股份，惟尚未決定分派比例。並補充，若發現有適合並能達協同效應的物管公司，集團仍會考慮收購。

主席孔健岷表示，酒店業務於今年2至4月受疫情影響，但至6月業務表現已回復以往的70至80%，估計下半年出租率會達80%以上，今年10月將有兩個商場投入使用，預計出租率為90%以上。孔續指，旗下已營運的寫字樓平均出租率達90%至95%，惟廣西的合景國際金融廣場因投運時間短，出租率只達約50%以上，預計年底將會提高至75%。他補充，由於旗下寫字樓集中一、二線城市，預料中美關係緊張對業務影響不大。

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