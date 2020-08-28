美元跌浪剛開始！亞洲貨幣料上漲　尤其係...

外國傳媒報道，太平洋投資管理公司(Pimco)駐香港的投資組合經理Stephen Chang稱，美元下跌才剛剛開始，兌新興市場貨幣有進一步下跌空間。

Chang表示，雖然美元兌主要貨幣下跌，但在貿易加權基礎上仍上漲約2%，並強於2019年平均水平。他認為，美元跌浪持續的一個重要里程碑將是美國新刺激計劃的通過。「我們仍處於美元貶值的初期，需要注意的一個重要因素是美國是否會通過第四階段的財政刺激方案，否則，財政支持的中斷將導致重大的風險規避和美元看漲事件。」

隨着特朗普政府竭力控制疫情，聯儲局承諾提供無限流動性以支持疲弱的經濟，美元承受的壓力愈來愈大。早前亦有報道指出，對沖基金在兩年來首次對美元轉向看淡。

除了一項創紀錄規模的刺激措施外，美國國會還試圖打破對一項新協議的僵局。Chang振示，雖然大多數已開發國家的貨幣都從美元貶值中受益，但亞洲貨幣走勢滯後，人民幣和韓圜可能表現不錯，這種觀點與瑞信和瑞銀財富管理的看法一致。

他又說：「亞洲的周期性復甦應該會使這些貨幣跑贏，特別是南韓和中國已經對公共衞生狀況做出了很好的應對。」

由於風險偏好改善推動了對資產的需求，這兩種亞洲貨幣都有望兌美元連續第3個月上漲。

Pimco還青睞馬來西亞和中國的政府債券，因為他們預計這些國家的央行可能會繼續減息，以重振受到疫情打擊的經濟。

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