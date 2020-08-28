人民幣續創7個月新高　兌每美元下季料升向6.8水平

外國傳媒報道，隨着中國經濟復甦持續，人民幣匯率已經收復疫情以來的失地，同時在弱美元的背景下升值預期繼續升溫，一些此前延遲結匯的出口商不再淡定。

周五(28日)午後，境內外人民幣漲勢擴大，兌每美元一度雙雙升破6.87，均創今年1月20日以來最強水平。在特朗普接受共和黨總統候選人提名及日本首相安倍據報導將因健康狀況辭職的消息後，美匯指數日內明顯走弱，日圓走強。

過去3個月，人民幣從7.1765的低位漲至6.87一線，漲幅超過4%。7月下旬中美互關領館令漲勢一度暫停，但日前中美貿易談判官員通話且確認了繼續執行第一階段貿易協議，給市場吃下了定心丸，本周人民幣已經多次刷新1月以來新高。

聯儲局主席鮑威爾隔夜的鴿派聲明令美元小幅反彈，但周五早盤境內外人民幣雙雙上漲。儘管連續兩日弱於市場預期，周五人民幣兌每美元中間價時隔逾7個月首次強於6.89元。

三位交易員周四(27日)指出，近兩日午後出口商結匯較為明顯。其中一位交易員稱，客戶做多人民幣興趣強烈，部分客戶除即期結匯之外，同時也在賣出美元看漲期權。另有一位交易員稱，銀行自營因持有美元多頭的興趣不濃，美元賣盤同樣偏多，加上市場也缺乏大的客盤購匯，均推動人民幣快速上漲。上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論市場。

法國巴黎銀行外匯與本地市場策略主管季天鶴在採訪中指出，最近主要關注季節性分紅購回需求下降之後，出口商結匯是否會打破市場平衡，出口商收入進來，總是要結匯，特別是最近人民幣升值較快，大家可能希望不要動手太晚。

隨着美元趨勢性回落，主要非美貨幣都明顯上漲，而人民幣的漲勢卻較為滯後。年初迄今，美匯指數下跌約3.6%，而人民幣僅上漲1.2%，可能是計入了中美局勢的變數。近期市場對人民幣的展望頗為樂觀，認為補漲可期。

豐業銀行策略師高奇認為，中美之間的關係緊張但仍然可控，而美元總體上「無可奈何花落去」，所以短期內人民幣可能會漲至6.8至6.85，到6.8的整數關口要再盤整一段時間。瑞銀財富管理最新的報告也預測，考慮到中國經濟強勁、國際收支改善和利差優勢等因素，人民幣有望繼續走強，預計下半年人民幣有望升至6.8。

不過，隨着美國大選臨近，中美衝突始終是一個潛在的風險。季天鶴認為，當前市場對於中美局勢的關注度暫時下降，但可能未來某個時候又會再度關注起來，「預計人民幣要等到第4季才能漲到6.8(即每百港元兌人民幣處87水平)。」

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