【財經直播】港股期結日挾高 下一步闖二萬六關？
2020年08月28日 15:42
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港股在周五(28日)期指結算日愈升愈有，挾高收報25,422點，升140點。金融股成為升市火車頭，友邦保險(01299)、滙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)齊齊急彈。大市突破26,000點機會大？下輪升浪靠咩板塊？
首隻恒生科技指數ETF南方恒生科技(03033)首日掛牌，今日走勢坐過山車，成為市場焦點，到底買賣相關基金有咩要注意？指數在現水平值博有幾大，還是要等新經濟股回吐才出擊？
小米集團(01810)繼續連續3日大陽燭爆升，突創下上市以來新高，挨近24蚊，不過之後升少截，有貨投資者係時候食胡？還是繼續「放紙鳶」？手機設備股個別發展，瑞聲科技(02018)又跌過，大行摩根士丹利一周內兩度下調其目標價，由60元減至52元後，再劈至38元，提到因華為問題看淡其前景，股價注定冇運行？
蒙牛乳業(02319)半年少賺約41%，獲大行唱好兼好過預期，更分別獲兩家大行高盛及瑞信上調目標價至40.3元及44元，麥格理全城最牛更睇49元。蒙牛股價大升逾一成過外，高追有理？
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