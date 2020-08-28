綠城中國：全年銷售目標2500億人幣能100%完成

綠城上半年積極投地，新增項目貨值1,756億元，按年大增1.8倍。執行總裁郭佳峰稱，當時管理層認為疫情後是拿地的好時機，惟隨着競爭激烈，公司近期已很少在公開市場爭奪土地，低利潤的土地不會買。而目前新增項目貨值已接近2200多億元，故完成全年2,500億元的新增貨值目標是「大概率的事情」，下半年將會爭取利潤率更高的項目。

上半年集團錄得若干資產的減值虧損計提與撥回共2.21億元，執行總裁耿忠強表示，其中是因為山東萊蕪項目進行拆遷造成減值撥備3.6億元，耿忠強稱，該撥備屬獨立事件，主因項目受政府拆遷，綠城作為開發商沒有過錯，原因並非公司所造成，雖然山東政府事後有補償，但仍對公司的投入造成損失。

市場尤為關注中國內地監管部門即將收緊房企融資，耿忠強表示，對此事非常關注，雖然新政仍未出台，但認為公司可以輕鬆應對。他指，過去公司借助融資槓桿增長規模，但一向主動控制負債規模，並為每年融資設置嚴格要求，目前綠城中期的淨負債率66%，現金短債比為1.8倍，料新規不會對綠城發展有影響。

對於內地多個省城市調控政策升級，張亞東指出，房地產行業在現在以至未來一段時間依然是中國重要的支柱產業，地位仍是不可取代。當局對行業進行調控是為了行業健康發展，對不同企業會產生不同影響，但他相信對綠城的影響屬正面，公司亦會積極擁抱。

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