信和置業商場推優惠 望人均消費上升20%
2020年08月28日 16:03
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奧海城
香港疫情漸趨緩和，政府放寬晚市堂食管制，有見及此，信和置業(00083)商場因應市場的需求，將餐飲優惠擴展至堂食。隨着政府放寬食肆堂食管制及重開戲院、美容院，市場的購買力將會逐漸釋放，故將外賣優惠延伸至堂食，預測9月份商戶的生意將穩步上揚，尤其食肆最為受惠，升幅可望達30%。而人均消費亦預期較8月份上升20%。
信置租務部市務及推廣總經理梁翠珊指，集團商場早於7月份推出外賣送20元商場美食券，及「S+ REWARDS隨意抽獎箱」推廣活動，送出逾3萬份豐富獎品及近200萬元購物餐飲現金券，總值超過300萬元，市場反應甚佳，帶動本月份人均消費上升兩成。
顧客只要成為信置的社交互動獎賞計劃「S+ REWARDS」會員，無論於場內食肆堂食或外賣滿100元，即可免費換領20元商場美食券，於信置旗下3大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地近60間食肆使用。
由即日起至10月4日，信置旗下5大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場現正推出「S+ REWARDS隨意抽獎箱」活動，送出逾3萬份豐富獎品及近200萬元的購物餐飲現金券，總值超過300萬元！
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