信和置業商場推優惠　望人均消費上升20%

信置租務部市務及推廣總經理梁翠珊指，集團商場早於7月份推出外賣送20元商場美食券，及「S+ REWARDS隨意抽獎箱」推廣活動，送出逾3萬份豐富獎品及近200萬元購物餐飲現金券，總值超過300萬元，市場反應甚佳，帶動本月份人均消費上升兩成。

顧客只要成為信置的社交互動獎賞計劃「S+ REWARDS」會員，無論於場內食肆堂食或外賣滿100元，即可免費換領20元商場美食券，於信置旗下3大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地近60間食肆使用。

由即日起至10月4日，信置旗下5大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場現正推出「S+ REWARDS隨意抽獎箱」活動，送出逾3萬份豐富獎品及近200萬元的購物餐飲現金券，總值超過300萬元！

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