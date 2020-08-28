新高教：料日後學費增幅會回復至10%
2020年08月28日 16:04
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內地民辦高等教育商新高教集團(02001)主席李孝軒表示，因應新冠肺炎疫情及中國政府當局對學費提出的指引，集團今年的學費加幅較以往少，今學年平均調升4至5%，但強調今年屬特殊情況，相信學費增幅日後會回復至約10%。
中國內地推動「職業技能提升行動」，集團上半年收購培訓機構雲南職業學校的股權。李氏表示，雖然旗下學校本身已有職業培訓課程，惟認為對方的經驗較成熟，相信未來有助提升集團收入。
收併購方面，首席執行官趙帥提到，將繼續「內生+外延」雙向發展，將收併購的項目整合，未來收購會考慮當地的經濟發展、人口增長等，正在粵廣澳等地、河南、河北及四川進行調研工作，物色合適的收購對象。
另外，今年普通高等教育專科升大學本科(專升本)擴招，集團有3所學校第一年取得專升本學額。趙帥指，政策帶動集團整體專升本招生名額有突破，按年增長120%，即增加近2,000名。
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