【市後重點睇】人民幣偏強　金價受制1950美元

美匯指數跌至92.5水平，離岸人民幣(CNH)強見6.8611，港匯企7.7501，美元兌日圓處106.06，歐元企1.1893，英鎊報1.3268。金價1,950美元關受阻，最新報1,948美元。布油跌至44.86美元，紐油見42.84美元。道指期貨升74點。

●市後關注點

-20:30 美國7月個人收入及開支；美國7月批發庫存

-21:45 美國8月芝加哥探購經理指數(PMI)

-22:00 美國8月密歇根大學消費情緒指數終值

●首隻恒生科技指數ETF上市做價異常，發行商：「太火熱」。

—南方恒生科技ETF周五首日掛牌，收市報7.615元，較起始價7.5元高1.5%。

●合景泰富：維持全年銷售目標1,033億人幣，不排除在港投地。

●復星國際：核心業務已漸恢復，旅文及健康產業將為增長動力。

●英皇成功發行2.5億美元中期票據，市場反應理想。

●傳12家內房企參與座談會，9月底前須交降負債方案。

●亞馬遜推出穿戴裝置Halo手環，挑戰Apple及Fitbit。

●【科技股熱潮】傳華夏將於下周推出恒生科技指數ETF。

●惠譽料俄羅斯防美國制裁，黃金產量勢超中國。

●《財富》世界500強出爐！沃爾瑪蟬聯第一，最賺錢係...

●【旅業蕭條】聯合航空警告如缺政府資助，2,850名飛行員勢放無薪假。

●中國品牌價值增長的速度是全球平均增速的8倍。

●日本顯示器出售日本廠房及設備，籌資償還Apple債務。

●中美科技戰：傳TikTok對美國業務開價2,340億元。

●人民幣續創7個月新高，兌每美元下季料升向6.8水平。

●萬科：

-戰略入股泰禾，底線是不影響股東利益。

-目前在手資源足以維持2至3年業務發展。

-內房萬科企業指不會放大槓桿謀發展。

●二手樓價指數按周回落1.21%。

－－－－－