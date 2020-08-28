【市後重點睇】人民幣偏強 金價受制1950美元
2020年08月28日 16:18
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美匯指數跌至92.5水平，離岸人民幣(CNH)強見6.8611，港匯企7.7501，美元兌日圓處106.06，歐元企1.1893，英鎊報1.3268。金價1,950美元關受阻，最新報1,948美元。布油跌至44.86美元，紐油見42.84美元。道指期貨升74點。
●市後關注點
-20:30 美國7月個人收入及開支；美國7月批發庫存
-21:45 美國8月芝加哥探購經理指數(PMI)
-22:00 美國8月密歇根大學消費情緒指數終值
●8月期指今日結算，恒生指數全日收報25,422點，升140點或0.55%；主板成交1,652億港元。恒生科技指數收報7,580點，升40點或0.53%。小米集團股價創新高，收報22.5元，升5.38%。美團點評低開後一度倒升，創274.4元新高後回軟，收報265.2元，跌2.1%。金融股是升市主力，友邦保險飆4%重上80元；恒生銀行升2.9%；滙豐控股反彈2.1%報34元。https://bit.ly/32uXeJy
●首隻恒生科技指數ETF上市做價異常，發行商：「太火熱」。
—南方恒生科技ETF周五首日掛牌，收市報7.615元，較起始價7.5元高1.5%。
●A股快報：滬綜指收漲1.6%重上3,400點，創業板指本周飆近5%。https://bit.ly/3jnhLGB
●合景泰富：維持全年銷售目標1,033億人幣，不排除在港投地。
●復星國際：核心業務已漸恢復，旅文及健康產業將為增長動力。
●英皇成功發行2.5億美元中期票據，市場反應理想。
●傳12家內房企參與座談會，9月底前須交降負債方案。
●亞馬遜推出穿戴裝置Halo手環，挑戰Apple及Fitbit。
●【股市泡沫】「巴菲特指標」又創新高，預示危機將至？https://bit.ly/34E0BAj
●【科技股熱潮】傳華夏將於下周推出恒生科技指數ETF。
●惠譽料俄羅斯防美國制裁，黃金產量勢超中國。
●《財富》世界500強出爐！沃爾瑪蟬聯第一，最賺錢係...
●【旅業蕭條】聯合航空警告如缺政府資助，2,850名飛行員勢放無薪假。
●中國品牌價值增長的速度是全球平均增速的8倍。
●日本顯示器出售日本廠房及設備，籌資償還Apple債務。
●中美科技戰：傳TikTok對美國業務開價2,340億元。
●人民幣續創7個月新高，兌每美元下季料升向6.8水平。
●萬科：
-戰略入股泰禾，底線是不影響股東利益。
-目前在手資源足以維持2至3年業務發展。
-內房萬科企業指不會放大槓桿謀發展。
●二手樓價指數按周回落1.21%。
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