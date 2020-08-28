加強監管！中銀保監：已發布內銀及內險3年整治方案

中國銀保監會副主席周亮周五(28日)撰文稱，內地股份制銀行公司治理存在突出問題，如隱形股東等，個別銀行甚至存在「一言堂」權力制衡流於形式。中銀保監辦公廳隨即於同日公布，近日已在監管系統內發布有關健全銀行及保險業公司治理3年行動方案。

該方案共10個部分，主要圍繞公司治理各方面規劃一系列重點工作安排，為今後3年內地銀行業、保險業公司治理監管的行動指南，包括推動官方領導與公司治理有機融合、開展公司治理全面評估、規範股東行為、強化外部市場約束、加強利益相關者權益保護及提升監管效能等。

近年來銀行業保險業市場亂象叢生，股權關係不清、股東行為失範屬問題根源。今年深入整治股權與關聯交易亂象，同時着力完善大股東行為約束機制，如建立統一的銀行保險機構投資人股權管理不良紀錄，首次向社會公開一批嚴重違法違規股東。

同時，外部市場約束是現代公司治理的重要內容。近年一系列財務造假事件深刻表明嚴格信息披露的重要及緊迫性，因此要切實採取措施，進一步規範外部審計行為，提升信息披露質量。

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