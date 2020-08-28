交通銀行6個月少賺14%　不良貸「雙升」

期內，受新冠肺炎疫情等因素影響，部分客戶風險加速暴露，該行信貸資產質量承壓較為明顯。截至6月底，集團不良貸款餘額962.92億元，不良貸款率1.68%，分別較上年底增加182.49億元、上升0.21個百分點。

公司金融業務稅前利潤171.2億元，按年下降29.39%；利息淨收入379.06億元，按年增長4.22%；手續費及佣金淨收入88.46億元，按年下降7.4%。截至6月底，集團公司存款餘額43,563.11億元，較上年底增長8.05%；公司貸款(含貼現)餘額39,001.07億元，較上年底增長9.88%。

個人金融業務稅前利潤138.01億元，按年下降13.28%；利息淨收入327.66億元，按年增長6.46%；手續費及佣金淨收入148.59億元，按年增長10.39%。截至6月底，集團個人存款餘額21,315.7億元，較上年底增長8.21%；個人貸款餘額18,294.06億元，較上年底增長4.25%。

金融市場資金業務稅前利潤85.87億元，按年下降0.33%；證券投資收益率為3.53%。截至6月底，集團金融投資規模32,471.46億元，較上年底增長8.03%。

期內，集團境外銀行機構實現淨利潤33.04億元，按年下降7.19%；佔集團淨利潤比例按年上升0.72個百分點至9.05%。截至6月底，集團境外銀行機構資產總額12,592.71億元，較上年底增長8.18%；佔集團資產總額比例較上年底上升0.05個百分點至11.8%。

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