【零售浩劫】永安半年轉蝕3.37億　派息11仙

集團指，上半年收入減少13.2%至6.11億元，主要由於百貨業務收入減少。

其中百貨業務收入的主要貢獻者，如服裝、手袋、皮鞋、旅行用品及化妝貨品最受影響，收入及毛利均下跌。於期內，由於若干專櫃銷售櫃位因生意下跌而關閉，令專櫃銷售淨收入減少。截至2020年6月30日止6個月，集團百貨業務錄得收入3.67億元，較2019年同期減少20%。期內集團百貨業務錄得香港政府保就業計劃補貼530萬元。整體而言，百貨業務錄得經營虧損為360百萬港元2019年溢利3,120萬元。

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