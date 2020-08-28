【零售浩劫】永安半年轉蝕3.37億 派息11仙
2020年08月28日 16:32
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永安國際(00289)公布，截至2020年6月30日止6個月，公司擁有人應佔虧損3.37億港元，去年同期溢利5.75億元。主要由於期內錄得投資物業估值淨損失4.27億元，相對2019年同期則錄得估值淨收益2.66億元。每股虧損115.6仙，中期股息每股11仙。
集團指，上半年收入減少13.2%至6.11億元，主要由於百貨業務收入減少。
其中百貨業務收入的主要貢獻者，如服裝、手袋、皮鞋、旅行用品及化妝貨品最受影響，收入及毛利均下跌。於期內，由於若干專櫃銷售櫃位因生意下跌而關閉，令專櫃銷售淨收入減少。截至2020年6月30日止6個月，集團百貨業務錄得收入3.67億元，較2019年同期減少20%。期內集團百貨業務錄得香港政府保就業計劃補貼530萬元。整體而言，百貨業務錄得經營虧損為360百萬港元2019年溢利3,120萬元。
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