【中環剝花生】9月金融市場喜定憂？

「一波未平，一波又起！」新冠疫情仍未解決、全球經濟增長前景依舊未明朗、中美關係又再度因南海軍事衝突陷入緊張，會否拖累美股、A股，以至港股的9月走勢？新經濟股會否繼續領漲大市？

美國聯儲局主席鮑威爾再度放「鴿」，宣布對通脹及及美國失業率評估將轉為採用更轉寬鬆的立場，市場普遍相信低息環境再持續一段時間，環球資金接落嚟會點流向？金、油、匯市場會否有新形勢？

今集《中環剝花生》搵嚟艾德證券期貨投資策略總監文錦輝，以及中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦同你分析。

歡迎加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！

5. on.cc東網YouTube頻道

－－－－－