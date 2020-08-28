【中環剝花生】9月金融市場喜定憂？
2020年08月28日 16:33
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「一波未平，一波又起！」新冠疫情仍未解決、全球經濟增長前景依舊未明朗、中美關係又再度因南海軍事衝突陷入緊張，會否拖累美股、A股，以至港股的9月走勢？新經濟股會否繼續領漲大市？
美國聯儲局主席鮑威爾再度放「鴿」，宣布對通脹及及美國失業率評估將轉為採用更轉寬鬆的立場，市場普遍相信低息環境再持續一段時間，環球資金接落嚟會點流向？金、油、匯市場會否有新形勢？
今集《中環剝花生》搵嚟艾德證券期貨投資策略總監文錦輝，以及中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦同你分析。
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