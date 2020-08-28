中國生物製藥6個月少賺15%　派息2仙

期內肝病用藥之銷售額約22.48億元，佔集團收入17.8%。抗腫瘤用藥之銷售額約40.17億元，佔集團收入約31.8%。安顯膠囊之銷售約1.64億元，較去年同期增長約69.3%。依尼舒片之銷售約1.57億元，較去年同期增長約37.5%。千平注射液之銷售約1.42億元，較去年同期增長約84%。首輔片之銷售約1.32億元，較去年同期增長約21.7%。晴唯可之銷售約1.1億元，較去年同期增長約2.7%。

另外，期內骨科用藥之銷售額約10.1億元，佔本集團收入約8%。蓋三淳丸之銷售約5.78億元，較去年同期增長約5.8%。依固注射液之銷售約1.87億元，較去年同期增長約21.3%。抗感染用藥之銷售額約7.53億元，佔集團收入約6%。天解注射液之銷售約1.94億元，較去年同期增長約12.5%。天禮注射液之銷售約7,581萬元，較去年同期增長約60.1%。

呼吸系統用藥銷售額約5.97億元，佔集團收入約4.7%。天晴速樂吸入劑之銷售約3.9億元，較去年同期增長約18.6%。

其他銷售額約40.12億元，佔集團收入約31.7%。得百安巴布膏之銷售約4.58億元，較去年同期增長約7.6%。凱那片之銷售約2.36億元，較去年同期輕微下降約3.3%。

展望未來，政府深化醫保改革的總體基調是保基本廣覆蓋，未來醫保目錄和基藥目錄品種和價格會動態調整，覆蓋所有品種的藥品集中帶量採購和降價成為經常。逐步推進按診斷分組付費等總額控制的付費、醫藥代表備案制等會進一步加大醫藥行銷的難度。注射劑一致性評價加速缺乏核心競爭力仿製藥企業的淘汰，促進具備新藥研發能力的仿製藥企業的轉型。新的藥品審評審批機制鼓勵創新，新藥上市加快，兼具雄厚創新研發實力和多模式市場運作能力的企業優勢突顯。

集團關注到政府積極推進互聯網+醫療，以及在部分省市嘗試放開互聯網醫療首診和互聯網醫療的醫保支付，高度重視由此可能帶來對醫療模式和醫藥行銷模式的影響，積極着手進行相關探索。

－－－－－