長城汽車6個月少賺24%　賣車跌13%

集團表示，上半年，在疫情和車市寒冬雙重影響下，全球汽車市場受到較大衝擊，但車市在不確定性中也蘊藏着機遇，伴隨着中國經濟的復甦，集團銳意變革，堅持科技創新，明晰全球化發展航向，以更強的技術、產品、品牌和全球化體系競爭力乘風破浪，不斷向前、向上，打造全球汽車品牌。

集團上半年實現銷量39.97萬輛，按年下跌13.14%，其中，上半年海外銷量26,393輛，按年增長1.71%。集團主要產品是皮卡車、SUV及轎車，也從事生產、銷售產品所用的主要汽車零部件。旗下含四大品牌，佔據中國SUV、皮卡兩大品類市場領導地位，由中國產品向中國品牌轉變，以品牌提價值。

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