美聯集團半年轉蝕2435萬　料樓市調整期告一段落

集團表示，今年第二季的市況獲得明顯改善，主要由於各國政府致力穩定經濟。市場普遍預期近乎零息口的水平將維持一段時間，加上中國內地及香港的抗疫成果較多數西方國家為好，令本地市場對其經濟回穩具信心。而隨着第二波疫情減退，港府放寬防疫措施，本港經濟亦曾有好轉迹象。根據美聯樓價指數，本地住宅物業價格於今年4月底走出低谷，直至7月上漲約 4%。由2019年6月開始，為期10個月的市場調整期告一段落。

期內集團加速宅經濟策略，積極使用網上銷售平台、視頻會議設施、其他科技應用等，務求盡量維持集團正常的服務及營運。上半年，集團來自全渠道的線上查詢量(包括實時線上對話服務、客服熱線、社交平台、WhatsApp、電郵及線上預約睇樓等)平均每月超過2萬個，較2019年下半年大幅上升85%。當中，通過實時線上對話服務接獲的查詢而交易成功的轉化量上半年手比增長高達31%。

展望下半年，由於全球新冠肺炎疫情仍未受控，預料環球經濟將持續低迷。目前香港已出現第三波疫情，更有社區爆發迹象，港府進一步收緊防疫措施，令部分經濟活動如旅遊業等完全停滯，失業率亦預期會持續上升，為未來的樓市增添不明朗因素。

在國際方面，中美關係進一步惡化，美國更宣佈撤銷香港的特殊地位，但相信對香港經濟造成有限度的直接影響。根據政府資料，於2019年，香港出口美國本地商品總值只佔本地總貨物出口的約0.1%，可見美方增收進口關稅對本地進出口貿易的影響輕微。然而中美之間的繃緊關係，仍為香港經濟及樓市增添憂慮。

香港物業市場於過去十年來共經歷了五個調整期，其中包含兩個共通點。首先樓價調整的幅度不大，其次每個調整期都自然修復及歷時不長。在社會運動、中美關係惡化及新冠肺炎疫情爆發的三重打擊下，去年6月至今年4月的調整期理應是香港近來最嚴重的調整期。但香港樓價仍然企穩，期間只下跌了少於一成，4月底至7月已回升約4%，可見香港物業市場的基礎穩健。

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