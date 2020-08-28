招商銀行半年盈利微跌　不良貸款率降

期內淨利息收入908.73億元，按年增長3.97%，非利息淨收入572.90億元，按年增長12.49%；歸屬於股東的平均總資產收益率(ROAA)和歸屬於普通股股東的平均淨資產收益率(ROAE)分別為1.29%和16.94%，按年分別下降0.16和2.53個百分點。

截至6月底，集團資產總額80,318.26億元，較上年底增長8.29%；貸款和墊款總額4.85萬億元，較上年底增長8.04%；負債總額73,928.05億元，較上年底增長8.73%；客戶存款總額5.44萬億元，較上年底增長12.3%。不良貸款餘額553.28億元，較上年底增加30.53億元；不良貸款率1.14%，較上年底下降0.02個百分點；不良貸款撥備覆蓋率440.81%，較上年底提高14.03個百分點；貸款撥備率5.03%，較上年底提高0.06個百分點。

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