綠地香港：內地融資新規未有明確實施時間表

針對市傳的監管部門對房企負債設置的「三道紅線」(又稱「345新規」)，董事會秘書雷雨表示，公司5年前已開始降低槓桿及優化結構，公司整體負債正在減少，目前資產負債率50%、淨負債率為38%、現金短債比為1.86倍，正處於「綠色通道」。

陳軍補充，公司的財務指標皆沒有觸發標準線，未來也會繼續保持，冀透過強化內部考核指標，主營業務經營實現良好現金流。

綠地香港上半年銷售132.72億元，完成全年銷售目標550億元約24%。陳軍表示，今年第一季受疫情的影響比較大，但第二季業務增長明顯，相信第三、四季度可以保持良好發展勢頭，無意調整全年目標。

買地方面，他表示將會在長三角區域進一步投資，近期亦把目標投放在大灣區，對區內經濟前景看好，料是未來布局重點地區。

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