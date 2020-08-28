業績14年最差！交行上半年為實體經濟讓利140億人幣
2020年08月28日 18:21
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中國大型國有商業銀行首份中報出爐，交通銀行(03328)上半年淨利潤按年下滑14.6%，創至少14年來最差利潤增長，凸顯疫情衝擊下資產質量惡化及向實體經濟讓利對利潤的侵蝕。
交行半年報並顯示，報告期內淨利潤從去年同期的427.5億元人民幣(下同)下降至365億元。與此同時，不良率升至1.68%，高於二季度底大型商業銀行不良率1.45%的平均水平，撥備覆蓋率下降23個百分點至約149%。
交行表示，淨利潤按年下降主要因疫情衝擊、主動讓利及增厚撥備等因素疊加影響。交行新聞稿稱，上半年通過降低貸款利率、減免客戶收費、延期還本付息等「逆周期」支持手段，累計為實體經濟讓利約140億元。
市場一定程度上大型銀行的利潤滑坡有所預計。根據銀保監會此前披露的數據，由於不良貸款升至創紀錄水平，1,000多家商業銀行的第二季度創下至少十年來最大降幅；而承擔着向實體經濟讓利主力的大型國有銀行受到的衝擊無疑是最大的，第二季度單季淨利潤下滑28%。
穆迪點評稱，疫情的全部影響仍未得到反映，儘管政府出台諸多救助措施緩釋不良，但不良貸款指標完全反應貸款逾期壓力增加需要相當長的時間。
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