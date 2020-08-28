證監會認可2隻中港互掛計劃ETF

這2隻ETF將分別投資於1隻獲中國證監會批准，且目前在深圳證券交易所上市的ETF。另同時歡迎中國證監會今天批准2隻ETF在深交所上市。它們將分別投資於1隻獲證監會認可且目前在聯交所上市的ETF。

根據公告，獲證監會認可、將在港交所掛牌的ETF，將會通過人民幣合格境外機構投資者(RQFII)資格。獲批的2隻ETF須分別將總資產淨值九成以上投資於深交所相對應的ETF。相對地，獲中證監認可、將在深交所掛牌的ETF，則將通過合格境內機構投資者(QDII)資格，且將資產九成以上投資於港交所對應ETF。

證監會指，ETF互掛的落實，體現內地與香港資本市場的進一步深化合作，讓香港及內地的投資者通過投資對方的市場獲得更多的投資機遇和產品選擇。

上述ETF將會根據現行的上市程序在各自的交易所上市。

－－－－－