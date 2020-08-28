《明報》母公司世界華文季蝕568萬美元 台港出版虧損擴
2020年08月28日 18:28
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《明報》母公司世界華文媒體(00685)公布，截至6月30日止首財季業績，期內收入2,422萬美元(下同)，按年減少66%，錄得股東應佔虧損568萬元，2019年同期則賺226萬元；每股虧損0.34仙，不派季度息。
期內出版及印刷分部營業額由去年同季的4,192萬元下跌至2,417萬元。此42.3%的跌幅主要是由於新冠肺炎疫情對世界經濟及各行業造成不利影響，導致集團所有市場的廣告收入均下降。該分部錄得除所得稅前虧損543萬元，相對去年則為除所得稅前溢利133萬元。
在新冠肺炎疫情爆發之後，大多數東南亞國家都實施了封鎖和其他限制措施，以遏制冠狀病毒的傳播。馬來西亞從3月中旬至6月上旬實施了行動管制令，管制期間除基本保障服務外，所有其他工作場所必須關閉。行動管制令既打擊了零售業，對馬來西亞的廣告支出亦產生了負面影響。行動管制令也影響了報紙和雜誌的派遞，因此影響了該分部的發行收入。
由於該地區經濟放緩，導致集團馬來西亞和其他東南亞分部的營業額較去年同期的2,724萬元下降47.6%至1,427萬元。營業額下降導致季度錄得除所得稅前虧損363萬元，去年同期則為除所得稅前溢利249萬元。
由於疫情持續對經濟活動造成重大不利影響，季度香港經濟按年下跌9%。隨着經濟收縮，集團香港和台灣分部的營業額按年下降26.7%至860萬元，而該分部除所得稅前虧損由去年的114萬美元擴大至192萬元。由於地區疫情下的經濟環境仍然充滿挑戰，集團北美分部錄得營業額129萬元，較去年同季的294萬元減少56.2%。
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