保監局叫停先施保險置業不得訂立保險合約

該集團指，先施保險置業業務並不活躍，主要涉及部分物業損毀保險的年度續約，截至去年2月底止起計兩個年度收益，分別約6.65萬元及1.96萬元。待有關規定生效後，現有保單均不得進一步續約。考慮到先施保險置業業務並不活躍，該集團認為，有關規定對該集團綜合收益及損益，或營運並無重大影響。

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