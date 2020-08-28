保監局叫停先施保險置業不得訂立保險合約
2020年08月28日 18:35
東網電視更多新聞短片
先施(00244)公布，今年8月18日，非全資附屬公司先施保險置業接獲香港保險業監管局發出之函件，就此保監局行使保險業條例賦予的權力，要求先施保險置業不得訂立任何保險合約；及不得更改任何保險合約，即在經營保險業務過程中訂立、且在該項規定實施時所屬的有效合約，生效日期為周五(28日)。
該集團指，先施保險置業業務並不活躍，主要涉及部分物業損毀保險的年度續約，截至去年2月底止起計兩個年度收益，分別約6.65萬元及1.96萬元。待有關規定生效後，現有保單均不得進一步續約。考慮到先施保險置業業務並不活躍，該集團認為，有關規定對該集團綜合收益及損益，或營運並無重大影響。
先施早於今年5月公布，獲內地綜合企業偉祿集團(01196)作出自願有條件現金要約，以收購全部已發行先施股份，初步每股要約現金價為0.3806港元。其中一項先決條件提及，要約人等「控權人」已獲保監局批准，作為先施人壽保險及先施保險置業的「控權人」。在8月初，要約人正就此著手準備辦理正式申請，但目前再未有具體消息。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！