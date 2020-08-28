歷史首次！全球CFO看好中國經濟多於美國

外國媒體周五(28日)發表全球首席財務官理事會(Global CFO Council)最新季度調查顯示，受訪CFO對於中國經濟前景看法，要比美國經濟前景來得更樂觀，為歷史首次！

調查顯示，全球經濟前景普遍已較上季改善，受訪CFO對中國GDP的平均預期為「穩定」(Stable)，美國經濟則連續兩季被評為「適度下滑」(Modestly Declining)，為調查開始以來，CFO對中國經濟前景的態度首度勝過美國。

CFO同時將亞洲及歐元區的經濟前景自「適度下滑」上調至「穩定」，拉丁美洲則自「急劇下滑」(Strongly Declining)微調至「適度下滑」。

不過，受訪CFO多半對股市抱持謹慎態度，有42.5%認為，道指將在首度觸及30,000點前，回落至25,000點以下，有27.5%認為，道指先創新高才回落。

裁員方面，有超過一半的受訪CFO預計，未來12個月內，公司員工數將有所減少，其中，亞太地區CFO認為員工將減少的比重相對較高。

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