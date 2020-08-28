安樂工程6個月盈利微跌　收全球政府補助額達8862萬

集團表示，新冠肺炎(COVID-19)爆發和多國隨後實施的檢疫措施，加上旅遊限制對環球經濟及營商環境造成負面衝擊，集團的業務都直接及間接地受到影響。集團已短暫延遲不同建築工地的工程，藉此控制疫情蔓延。另一方面，香港、澳門、中國及美國政府已宣布若干金融措施及企業支援計劃，以克服疫情帶來的負面影響。因此，集團的財務狀況及表現都受到不同層面的影響，包括COVID-19相關補貼的政府補助及其他貸款支援。

期內，集團就COVID-19相關補貼確認政府補助約1,181萬元，其中約881萬元與香港及澳門政府的「保就業計劃」相關，並計入銷售及服務成本和行政開支。集團獲美國政府發出一筆政府貸款約984.8萬美元(約7,681萬港元)。若將上述數字合計，達8,862萬元。

於3月31日，公司全資附屬公司與6名獨立人士訂立股票購買協議，以收購Transel Elevator & Electric Inc.,(TEI)34股已發行股份，相當於TEI股權的51%，總代價3,570萬美元(約2.7846億港元)。TEI為於紐約註冊成立的企業，主要業務為向住宅及商用房地產客戶提供垂直運輸領域的新建設、現代化、維修及保養服務。上述收購事項已於3月31日完成，並使用收購法入帳作收購業務。

公司提到，8月已重新評估美國的監管、經營及業務環境，並已與TEI董事會決定，由於中美緊張局勢的最新發展，讓TEI的當地管理層增加其在TEI的股權符合TEI的最佳利益。因此，集團已於8月10日出售TEI 2%股權。經計及TEI的業務及客戶來源，董事認為，出售TEI 2%股權符合公司、其股東及投資者、TEI及其股東、及其他持份者及TEI業務夥伴(包括其客戶及其供應商)的整體最佳商業利益。出售事項已於8月10日完成。

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