港交所公司秘書豁免遭業界反對　改刊發新指引信

香港聯交所2019年8月刊發諮詢文件，將系列豁免事宜編訂成規，並納入《上市規則》，諮詢期早於去年9月27日結束，周五(28)刊發諮詢總結，將就相關《上市規則》作出3項主要修訂，修訂將於今年10月1日生效。

當中包括將公司秘書資格豁免引入規定，惟由於該項建議有91%反對。聯交所指，知悉市場人士的憂慮，經仔細分析所有回應意見後，此項豁免不予實施，改為刊發新的指引信。

市場主要認為，直接豁免公司秘書資格對香港企業管治水平有負面影響，對現時已合資格成為公司秘書的專業人士的事業發展有負面影響，以及豁免本應是在特殊情況下才授出。

聯交所在諮詢總結中提到，有關建議的原意完全無意圖降低企業管治水平，或使批准程序變成行政程序。有需要的發行人仍須提交豁免申請，證明其有需要委任未合資格的人士為公司秘書。不過，聯交所亦就此收緊了豁免條件，若發行人嚴重違反《上市規則》，則無法獲得豁免。

另外，會將以下曾被證券及期貨事務監察委員會批准、具一般影響的豁免編納成規，包括年度業績及報告的刊發及分發；有關中國註冊成立的發行人發行紅股及資本化發行的股東批准規定；在聯交所及內地交易所雙重上市的中國註冊成立的發行人的代價比率計算方法；在文件內註明股份代號。

將向新申請人及/或上市發行人授出豁免依據的一般原則編納成規，即財務披露事宜、航空公司購置飛機、獎勵計劃，以及從事銀行或保險業務的主板發行人的上市文件及交易通函中的營運資金聲明。

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