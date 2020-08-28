新盤UPDATES：屯門上車盤熱銷　天水圍項目下月接力登場

疫情逐漸回穩，發展商積極部署推盤，新界西北區續成市場焦點，繼屯門區上車盤連環錄得銷售佳績後，天水圍亦有新項目計劃下月接力登場。

Wetland Seasons Park第3期批預售 下月登場

SEA TO SKY三房逾1402萬沽 周末增設睇樓專車吸客

長實地產投資董事郭子威回應，為配合市場需求，該盤將於引入專車睇樓新安排，周六(29日)起凡周六、日及公眾假期，將會增設專車來往位於紅磡的售樓處及康城港鐵站，以方便準買家參觀示範單位，服務時間由早上11時至傍晚6時半，每半小時一班車。

他又透露，因應疫情逐步改善，公司會積極籌備加快推出項目新一批單位應市，相信部分單位將會加價，加幅料約5%之內。

海日灣中層大戶做價逾3210萬元

億京發展的大埔白石角海日灣，剛售出COURTR A第2座8樓B單位，實用面積1,411方呎，以3,2104.萬元沽出，呎價22,753元。

The Carmel洋房連車位售2800萬元

峻源連花園特色戶獲2412萬元承接

馬鞍山區一手特色戶需求持續。據一手銷售資訊網資料，中信泰富位於區內的峻源，剛售出2座地下A單位，實用面積1,355方呎，花園面積821方呎，售價2,412萬元，呎價1.78萬元。

荃灣西逸璟‧龍灣再錄終止買賣個案

據一手銷售資訊網資料，荃灣西逸璟‧龍灣再錄交易告吹個案。單位為1座2樓F室，實用面積318方呎，原本於2019年5月以466萬元售出，呎價14,654元，惟近日已列明為終止買賣合約。該盤已累積錄得31宗同類個案，佔售出單位近39%。

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