新盤UPDATES：屯門上車盤熱銷 天水圍項目下月接力登場
2020年08月28日 19:23
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疫情逐漸回穩，發展商積極部署推盤，新界西北區續成市場焦點，繼屯門區上車盤連環錄得銷售佳績後，天水圍亦有新項目計劃下月接力登場。
Wetland Seasons Park第3期批預售 下月登場
多個新盤部署下月登場，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期，提供318個單位，已獲批出預售樓花同意書，全速籌備推盤工作。該公司副董事總經理雷霆稱，項目已準備好，下月將推出發售。
SEA TO SKY三房逾1402萬沽 周末增設睇樓專車吸客
將軍澳日出康城商場開幕效應，繼續帶動區內新盤銷情加快。市場消息透露，長實集團(01113)區內SEA TO SKY已連續多天錄得承接，周五(28日)亦已售出2座高層J室海景三房單位，成交價1,402.2萬港元，呎價17,484元。項目本月暫已售出14伙，金額近1.87億元。
長實地產投資董事郭子威回應，為配合市場需求，該盤將於引入專車睇樓新安排，周六(29日)起凡周六、日及公眾假期，將會增設專車來往位於紅磡的售樓處及康城港鐵站，以方便準買家參觀示範單位，服務時間由早上11時至傍晚6時半，每半小時一班車。
他又透露，因應疫情逐步改善，公司會積極籌備加快推出項目新一批單位應市，相信部分單位將會加價，加幅料約5%之內。
海日灣中層大戶做價逾3210萬元
億京發展的大埔白石角海日灣，剛售出COURTR A第2座8樓B單位，實用面積1,411方呎，以3,2104.萬元沽出，呎價22,753元。
The Carmel洋房連車位售2800萬元
永泰地產(00369)位屯門的The Carmel，售出69號洋房，實用面積1,706方呎，花園及天台面積分別459與270方呎，連車位獲買家以2,800萬元購入，呎價16,413元。
峻源連花園特色戶獲2412萬元承接
馬鞍山區一手特色戶需求持續。據一手銷售資訊網資料，中信泰富位於區內的峻源，剛售出2座地下A單位，實用面積1,355方呎，花園面積821方呎，售價2,412萬元，呎價1.78萬元。
荃灣西逸璟‧龍灣再錄終止買賣個案
據一手銷售資訊網資料，荃灣西逸璟‧龍灣再錄交易告吹個案。單位為1座2樓F室，實用面積318方呎，原本於2019年5月以466萬元售出，呎價14,654元，惟近日已列明為終止買賣合約。該盤已累積錄得31宗同類個案，佔售出單位近39%。
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