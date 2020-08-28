創興銀行：下半年淨息差受壓幅度有限

期內，淨費用及佣金收入增長25.38%至2.09億元。淨利息收入按年下降5.3%至14.62億元。創興銀行執行董事、副主席兼行政總裁宗建新解釋，主要受大幅降息政策影響，市場利率水平急促下滑，故上半年淨息差按年下降18個基點至1.41%。

展望下半年淨息差走勢，宗建新指，港元拆息下跌速度比預期快，但目前判斷再下降空間不大，而該行3個月定期存款逐步重新訂價，相信銀行下半年淨息差受壓幅度有限。

股息方面，宗建新解釋減派息是因應宏觀經濟下行，並因應金融管理局建議而作出的決定，認為現階段應保持資本以應對疫情衝擊，未有評論末期息會否維持減幅。

截至6月底，該行客戶貸款減值準備為7.11億元。宗建新表示，撥備增加是前瞻性準備，目前不履行貸款比率雖然增加，但整體風險仍然健康，而該行早前已排查所有5,000萬元或以上的貸款，對貸款質素有信心。

展望下半年，該行認為政經局勢多變，預期香港銀行業的經營環境會繼續備受壓力，該行將加快數碼轉型；同時加快內地業務發展，進一步拓展內地網點建設，並指目前該行東莞支行設立的申請已獲香港金管局批准，目標於年底前開業。

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