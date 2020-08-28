中國國航6個月轉蝕94億人幣

2020年上半年，集團客運投入655.66億可用座位公里，按年下降53.74%；實現客運總周轉量442.22億收入客公里，按年下降61.47%；客座利用率為67.45%，按年下降13.54個百分點。貨運投入40.35億可用貨運噸公里，按年下降27.09%；實現貨郵總周轉量14.59億噸公里，按年下降37.47%；貨郵載運率為36.16%，按年下降6個百分點。

期內實現客運收入229.48億元，按年降幅61.66%。其中，因運力投入減少而減少收入321.63億元，因客座率下降而減少收入46.30億元，因收益水平下降而減少收入1.1億元。

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