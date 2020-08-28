人口危機礙經濟！疫情嚴重窒礙年輕人結婚和生仔

外國傳媒報道，疫情期間全世界大多數人被「宅在家」，很多專家預言會增加生育率，但事實相反！由於工作不穩，窒礙了年輕人結婚和生仔。

國際勞工組織網上調查發現，在全球18至29歲的人群中，有17.1%表示自疫情大流行發生以來就沒有工作，即使有工作，工時也減少23%，導致收入減少。

世界衞生組織也表示，這種流行病是百年一遇，影響將在未來幾十年內感受到，透過開發疫苗來控制大流行病需要更多時間，經濟活動影響將持續比預期更長。

慈善機構研究機構Vanier家庭研究所行政總裁Nora Spinks也認為，穩定性、安全性和可預測性是人類生育的促進因素，全球健康危機正影響生育意願。他們觀察到，新聞戲劇性事件可能會對出生率產生不同的影響，例如美國911事件後，出生人數增加，特別是在紐約州，因這事件讓人們真正思考人類生活的價值及對生活的渴望，但預計疾病大流行將產生相反影響。

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