樓價UPDATES：業主肯減價　即有6組客排隊等睇樓

二手業主減價，準買家加快入市，屯門居屋悅湖山莊兩房單位擴大議幅，同一時間即有6組客排隊等睇樓，減價12萬港元後，於已補價自由市場售458萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島9座低層F室，實用面積506方呎，兩房間隔加士多房，獲買家以860萬元買入，實用呎價約16,996元，新買家為本區客。

●柴灣杏花邨5座低層3室，實用面積596方呎，三房方廳設計，獲同區用家垂青，以約963.8萬元購入，實用呎價約16,171元，新買家入市作換樓之用。

●筲箕灣居屋東熹苑B座高層7室，實用面積約433方呎，望山景，未補價第二市場開價約450萬元，議價後獲同區綠表客以402.8萬元承接，實用呎價約9,303元。

●鰂魚涌太古城8月已錄得約28宗買賣，並超上月份26宗水平，其中富山閣中層B室，實用面積約684方呎，叫價約1,260萬元，議價後減價至約1,230萬元成交，實用呎價約17,982元。

●灣仔海源中心高層B室，實用面積297方呎，兩房間隔，望市景，以635萬元交吉易手，實用呎價21,380元，新買家屬於上車用家，於灣仔區工作，半年前開始於區內物色單位上車。

●灣仔尚翹峰2座低層B室，實用面積650方呎，套三房間隔，以1,350萬元售出，實用呎價20,769元，新買家睇樓近半年，見業主願意減價，加上持有車位，便額外以170萬元購入車位。

●鴨脷洲南灣3座高層A室，實用面積約1,581方呎，兩房連雙套房及工人套間隔，望海景，以75,000元獲承租，實用呎租約47元，屋苑8月累錄約4宗租賃成交，平均實用呎租約48元。

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九龍區

●長沙灣荔枝角宇晴軒8月暫錄約7宗成交，屋苑1座中層E室，實用面積447方呎，兩房間隔，原先叫價830萬元，早前減至810萬元，終以805萬元易手，實用呎價18,009元，新買家為用家。

●旺角SKYPARK中高層D3室，望街景，開放式間隔，實用面積約310方呎，以628萬元放盤3個月後，獲外區客接洽，議價後減價約10.4萬元，以約617.6萬元成交，實用呎價約19,923元，新買家為首置客，睇樓5次後決定入市。

●旺角居屋富榮花園5座中層A室，實用面積592方呎，三房間隔，遠海景，於未補價第二市場以799萬元易手，實用呎價13,497元，原業主於2016年5月以525萬元購入，持貨逾4年至今轉售，帳面獲利274萬元離場，單位期內升值52%。

●土瓜灣傲雲峰7座高層G室，實用面積約519方呎，兩房間隔，7月叫價1,050萬元，直至近日以983萬元沽出，減價約67萬元或約6%，實用呎價約18,940元，屋苑本月暫錄約6宗二手買賣，平均實用呎價約18,940元。

●土瓜灣傲雲峰錄約6宗租務成交，包括7座低層A室，兩房間隔，望樓景，實用面積約478方呎，以約19,000元放租1個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價2,200元，以16,800元租出，實用呎租約35.1元，低市價10%，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租。

●將軍澳新都城8月暫錄約23宗買賣，平均實用呎價約16,764元，該盤2期6座中高層C室，實用面積363方呎，兩房間隔，上月底以690萬元叫價放盤，後調減25萬，以665萬元成交，減幅約3.6%，吸引同區公屋客升級換樓，實用呎價約18,320元。

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新界區

●屯門居屋悅湖山莊10座中層K室，實用面積431方呎，兩房兩廳間隔，原業主增加議幅，累積減價12萬元，同一時間更有6組準買家排隊等候視察，區外首置客感機不可失，決定於已補價自由市場以458萬元購入上址自用，實用呎價10,626元。

●屯門豐景園1座高層2室，實用面積339方呎，兩房一廳間隔，日前獲區外首置客即睇即買，以478萬元購入上址自用，實用呎價14,100元，原業主於2017年以約390萬元購入，是次轉手帳面獲利約88萬元。

●屯門市廣場1座中層G室，實用面積335方呎，兩房一廳間隔，新買家為一名外區90後首置客，以410萬元購入，實用呎價12,239元，屬稍低市場價成交。

●屯門愛琴海岸8座高層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，放盤約4個月，開價638萬元，經議價後減價23萬元或約3.6%，終以615萬元獲同區分支家庭客承接，實用呎價約12,551元。

●西貢西徑村單號屋一樓及二樓戶連天台單位，四房兩廳間隔，望山景，原叫價1,450萬元，累減90萬元或6.2%，獲買家以1,360萬元承接，屬高價，原業主於2008年5月購入，當時作價552萬元，持貨逾12年帳面獲利808萬元離場。

●馬鞍山居屋錦泰苑錦麗閣中層4室，實用面積506方呎，兩房一廳間隔，原先叫價600萬元，放盤1個月，累減48萬元，減幅8%，終以未補價第二市場552萬元沽出，實用呎價10,909元。

●馬鞍山迎海3座高層G室，實用面積512方呎，一房間隔，議價後以800萬元易手，實用呎價15,,625元，原業主於2012年以580萬元購入，持貨8年帳面獲利約220萬元離場。

●馬鞍山聽濤雅苑1座低層C室，實用面積875方呎，套三房間隔，業主因打算移民急於賣樓，開價1,280萬元，議價後以1,138萬元易手，實用呎價13,006元。

●沙田第一城37座中層C室，實用面積304方呎，兩房一廳間隔，放盤2個月，原叫價590萬元，獲買家555萬元承接，累減35萬元或近6%，實用呎價18,257元，原業主於2015年1月購入上址，當時作價400萬元，持貨逾5年至今沽售，帳面獲利155萬元。

●沙田第一城8月暫錄31宗成交，追平上月全月，平均實用呎價約16,865元，其中20座低層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，以555萬元易手，實用呎價16,972元。

●沙田御龍山5座中層C室，實用面積554方呎，兩房間隔，放盤兩個月，原叫價998萬元，獲買家以913萬元承接，累減85萬元或8.5%，實用呎價16,480元，原業主於2015年11月購入上址，當時作價745萬元，現帳面獲利168萬元。

●大埔中心11座高層F室，實用面積379方呎，兩房間隔，開價約600萬元，議價後以563萬元易手，實用呎價14,855元，新買家為區內分支家庭。

●粉嶺碧湖花園3座高層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，日前以525萬元沽出，實用呎價約13,125元，原業主於2013年8月以約294.8萬元購入，持貨約7年帳面獲利約230.2萬元。

●粉嶺牽晴間8月暫錄10宗買賣，對比上月全月錄7宗增加，剛錄4座中層G室，實用面積438方呎，兩房間隔，以577萬元獲承接，實用呎價13,174元。

●元朗喜利大廈高層E室，實用面積271方呎，原則一房間隔，叫價380萬元，屬元朗區最平一房放盤，獲上車客議價至348.8萬元承接，實用呎價12,871元，原業主於2016年3月以235萬元買入，持貨約4年帳面獲利約113.8萬元，升值約48%。

●元朗洪水橋1座低層A室，實用面積949方呎，套四房間隔，叫價930萬元，新近議價至855萬元成交，實用呎價9,009元，新買家是外區家庭客，讓子女活動空間充裕，睇樓後快速購入作新居。

●元朗錦綉花園河北4街雙號屋，實用面積1,395方呎，開價約1,960萬元，放盤數天內，議價後減價210萬元，日前以1,750萬元沽出，實用呎價約12,545元，原業主於1992年5月以356萬元買入上址，持貨約28年帳面獲利約1,394萬元離場。

●天水圍居屋天祐苑祐泰閣低層8室，實用面積約546方呎，兩房間隔，由今年7月中開始放盤，未補價第二市場開價320萬元，經議價後減價20萬元或約6.3%，最終以300萬元沽出，實用呎價約5,495元。

●葵涌葵芳閣3座高層G室，實用面積約473方呎，三房間隔，放盤約一個多月，開價650萬元，經議價後減價100萬元或約15.4%，最終以550萬元沽出，實用呎價約11,628元，新買家為上車客，已留意葵芳一帶多時，睇樓兩次便嘗試與業主議價，終獲減價入市。

●荃灣全‧城匯5座中層C室，實用面積約533方呎，兩房間隔，數月前開價約980萬元放售，吸引區內換樓客洽購，儘管未有上門睇樓，為免曾失入市機會，終決定追價至988萬元成交，實用呎價約18,537元，原業主於2017年9月以約871.2萬元購入，轉手帳面獲利約116.8萬元，期內物業升值約13.4%。

●東涌區本月72宗成交，較上月多18%，區內映灣園11座中層G室，實用面積756方呎，套三房間隔，於2013年以609萬元買入，租客剛搬走即以860萬元交吉放售，據知原業主因要離開香港，故此減價賣樓，新近以825萬元沽出，實用呎價10,913元，共減35萬元或4%，新買家為外區客。

●東涌海堤灣畔1座高層E室，實用面積約516方呎，兩房間隔，新買家早前見上址開價約685萬元放售，在無睇樓情況下決定入市，並已準備好訂金落訂，惟原業主即場反價至約698萬元，其後雙方數度議價，最終以688萬元成交，反價約3萬元，實用呎價約13,333元。

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