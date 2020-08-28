【深度解構】美元跌浪恐剛開始　邊隻貨幣會跑出？

日本在位最長的首相安倍晉三周五以健康理由請辭，日圓和國際金價應聲抽高，加上美國聯儲局擬讓通脹超過2%目標水平，令美元瀉近今年低位。全球最大債商太平洋投資管理(Pimco)指出，美元跌浪只剛開始，包括人民幣在內的亞洲貨幣將受捧。

安倍辭職報道一出後，日圓由低位106.95兌每美元，飆升至最高105.56，倒升0.95%，每百日圓升至7.3413港元；在避險情緒升溫及聯儲局「放鴿」下，本已受壓的美匯指數進一步尋底，跌見最低92.328點，挫0.72%，並逼近本月較早前的92.127點今年低位。

日本股市方面，日經指數一度插614點，收報22,882點，挫326點或1.41%。另邊廂，黃金再受追捧，現貨金價曾漲1.58%至每安士1,960.1美元，紐約期金亦一度升1.82%至1,960美元。

澳洲銀行高級外匯策略員Rodrigo Catril表示，日圓兌每美元應聲急揚，反映安倍辭職令外界對「安倍經濟學」，以至日本央行的超寬鬆貨幣政策會否繼續得到支持，產生了疑問。摩根大通日本市場研究分析主管佐佐木融日前更指出，倘安倍請辭，再加上美國總統特朗普十一月連任失敗，這雙重打擊足以導致日圓兌每美元攀至100水平。他認為，安倍長久在位能協助穩定經濟，同時使特朗普任內的日、美兩國關係相對平靜，因此兩國若同時更換領導人，會成為不穩定因素。

【基金撐人幣韓圜跑贏】

至於Pimco投資組合經理Stephen Chang表示，儘管美元今年兌主要貨幣下跌，但以貿易加權計，仍較去年平均升值2%，故認為美元仍處於貶值初期，惟後市將取決於美國會否通過新的刺激方案，一旦財政政策對經濟的支持中斷，將觸發市場大規模避險，並有利美元。他提到，當大部分發達國家貨幣受惠於弱美元之際，亞洲貨幣表現落後，相信人民幣和韓圜會做好，並認為亞洲經濟尤其是南韓和中國處於周期性復甦，將有助兩國貨幣跑贏大市。Pimco亦看好馬來西亞和中國國債，主要憧憬兩地央行或繼續減息重振市道。

Kiwoon Securities市場策略員Kim Yumi也認為，實質利率下降將削弱美元，而亞洲貨幣一般將受惠美元轉弱，料人民幣、台幣及韓圜將會領漲。法巴預期，人民幣兌每美元第四季或漲至6.8水平，即每百港元兌人民幣可能見87左右。

【聯儲新策 料低息横行】

與此同時，聯儲局主席鮑威爾周四(27日)在Jackson Hole年會上披露當局新的長期政策目標，容許通脹略為高於目標2%一段時間，意味息口可能較長時間維持較低水平，亦不利美元前景。Monex Europe市場分析主管Ranko Berich稱，在聯儲局新政策下，即使美國經濟復甦，市場亦沒有太多理由相信會加息，料美元對美國經濟向上的反應不會太大。

聯儲局官員之一、聖路易斯聯儲銀行行長布拉德在鮑威爾演說後表示，美國通脹需升至2.5%一段時間，才可彌補之前未達標的影響。聯儲局前官員洛克哈特更擔心疫情未受控會令經濟陷「雙底衰退」，相信救市未完。由此可見，美元確實有機會處於貶值初期。

【「王者歐元」將崛起？】

除了亞洲貨幣外，瑞穗國際分析師認為，11月美國大選的不確定性，有助於擴大歐洲資產的吸引力，並賦予歐元「貨幣之王」的頭銜。事實上，不少對沖基金已押注，歐元兌美元年底強見1.25水平。

三菱日聯銀行(MUFG Bank)駐倫敦外匯策略師Lee Hardman表示，美國民主黨席捲全美的預期，可能進一步削弱美元並增強歐元，然而，這種趨勢是否會在選舉前延續下去，取決於美國的種族關係是否依然緊張。

儘管如此，歐元區經濟增幅是否優於美國，以及兩地該如何控制疫情等因素，也將決定歐元的未來。

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