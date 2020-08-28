夜市UPDATES：美股升勢回順　港股夜期低水

美股周五(28日)早市升勢小幅回順，當中道指報28,553點，升61點或0.21%；標指報3,491點，升6點或0.19%；納指報11,686點，升61點或0.53%。港股期指夜市報25,373點，升6點，低水49點。

隨着美國聯儲局確立繼續採取寬鬆的貨幣政策立場，美股續升，道指有望收市時收復今年內跌勢，惟較紀錄高位仍低3.6%。

本周迄今，標指數已上漲2.5%，有望連續第5周上漲，並創下自7月2日以來的最大按周漲幅。道指和納指本周漲幅均超過2%。

數據方面，7月份美國消費者支出增長1.9%，高過預測的增長1.5%。個人收入也好於預期，增長了0.4%，而經濟學家此前預計將下降0.2%。

【21:30】美股周五(28日)早段靠穩，道指高開130點，報28,622點，收復今年失地，以科技股為主的納指漲71點，報11,697點。

不過，據美銀引述EPFR Global數字顯示，截至8月26日止一周，美股基金走資28億美元，反觀，債券基金吸資167億美元，黃金基金亦錄得12億美元資金流入。

個股消息方面，可口可樂在北美洲推出自願離職計劃，涉及4,000個職位，連同其他地區的裁減人手行動，預期全球補償開支介乎3.5億至5.5億美元。可口可樂股價早段升0.77%至48.6美元。

服裝零售商Gap截至8月1日止第2季轉盈為虧，蝕6,200萬美元，收入減少18%至33億美元，惟遠好過預期的29億美元，該公司把部分生產線轉為製造口罩，上季帶來1.3億美元收入，佔整體約4%。Gap股價早段升1.01%至17.56美元。

在家工作及學習令美國兩大個人電腦生產商惠普及戴爾成為疫下贏家。惠普截至7月底止季度筆記簿電腦銷量急升30%，令整體收入僅跌2%至142.9億美元，遠好過預期的133.4億美元，期內純利倒退近39%至7.34億美元，但扣除部分項目後每股賺49美仙，遠好過預期的43美仙。

戴爾上季消費部門設備銷售急升18%至32億美元，令整體收入達227億美元，亦略高預期的225億美元。惠普及戴爾股價早段分別升4.44%及1.98%，至65.2美元及19.7美元。

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