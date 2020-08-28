【悲情樓市】不足3年！南灣慘蝕近千萬　旺角地舖輸逾1600萬

新冠肺炎疫情第三波爆發後，二手樓價持續下挫，有反映主要屋苑價格走勢的代理行樓價指數，最新瀉1.21%，跌幅為8個星期最大。同時市場再出現住宅蝕讓個案，鴨脷洲南灣中層戶不足3年慘蝕近千萬元易手，料並要支付約440萬元辣招稅。

上述中原城市領先指數報178.71點，連同大型屋苑、大型及中小型單位，本周四大整體樓價指數齊跌。而四個地區指數同樣較上周回落，其中港島區跌3.16%最多。

港島二手樓冧價，市場再現損手成交。據土地註冊處資料，南灣2座中層B室，以4,400萬元登記售出，呎價約2.45萬元。原業主在2017年底以5,385萬元購入，帳面貶值985萬元。由於持貨不足3年賣出，轉讓時需付10%額外印花稅。

同區中價指標物業海怡半島做價險守「八球」。香港置業鄧惠豪指，單位為30座中低層兩房戶，實用面積526方呎，開價820萬元，減價20萬元沽出，呎價15,209元。成交金額屬該盤近月新低，較5月同類型單位做價低約4.2%。

入伙盤都要付稅出貨。中原馮澤源稱，大埔白石角海日灣錄首宗二手成交，該盤C2座中層B室，累減117萬元，以733萬元售出，呎價14,515元。原業主2018年底入市，因已購同區另一單位，故持貨不足兩年，願付樓價一成辣稅沽貨，連同稅款損手約62萬元。

樓價回落，藍籌屋苑交投升溫，市場消息稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居1座極低層「純三房」單位，減價15萬元，僅以525萬元兩房價沽，呎價9,511元。中原文家輝稱，項目本月錄32宗買賣，已多於7月。另外，美聯范浩銘透露，鰂魚涌太古城8月已錄約28宗買賣，已超過上月全月的26宗。

【旺角地舖損手1600萬離場】

工商舖減辣無效，有投資者持有僅兩年多的旺角通菜街地舖，大幅虧蝕逾1,600萬元轉手，屬近年舖位市場罕見。

消息人士透露，該舖為通菜街142至146號一個地舖。建築面積約500呎，原先叫價約5,000萬元，剛以約3,300萬元易手，低市價約15%。該舖於2018年5月以4,520萬元買入，帳面已蒸發達1,220萬元，若連同原業主購入時須支付的雙倍印花税等使費，料合共損失逾1,600萬元。該舖現租予食肆，月租約9萬元，租期至2022年3月，租金回報率約3.3%。

另外，北角堡壘街10至16號一個建築面積約2,000呎的地舖，減價2,000萬元或約46.5%，以2,300萬元易手，低市價約5%，呎價約1.15萬元，平過樓上住宅單位。

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