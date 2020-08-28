【餐飲寒冬】稻香半年轉蝕逾億 收政府補助3260萬
2020年08月28日 22:11
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稻香控股(00573)公布，截至6月30日止6個月業績，期內收入11.47億港元，按年減少43%，錄得股東應佔虧損1.01億元，2019年同期則賺7,202萬元；每股虧損9.96仙，不派中期息。
期內，香港特別行政區政府轄下的防疫抗疫基金提供一次性的補助3,260萬元。
集團表示，疫情為香港業務帶來前所未有的挑戰。部分食肆暫停晚市營業約兩個星期，隨後隨着疫情從4月下旬開始改善而重新開放。但是，由於第三波疫情，所有食肆都在7月到8月期間，暫停營業17天。在如此嚴峻情況下，為了優化營運，稻香迅速採用內部監控以管理成本及提升效率。集團亦採取不同的市場推廣策略，例如在早市和茶市時段推出受大眾歡迎的「點心半價」優惠，在5月至6月在食肆推出「一蚊雞」推廣，再次提升銷售額和顧客流量，同時亦推出其他推廣優惠，例如火鍋放題，以配合集團開拓多元化收益來源的目標。此外，集團一直與業主就租金減免進行磋商。另集團善用政府的寬免措施以減少某些開支。
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