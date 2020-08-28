香港中旅半年轉蝕4.4億　深圳世界之窗和錦繡中華虧損

集團主題公園包括深圳世界之窗和深圳錦繡中華。受到COVID-19的負面影響，2020年上半年，主題公園收入為0.72億元，較上年同期減少82%；應佔虧損為0.39億元，上年同期應佔利潤為0.67億元。錦繡中華的輸出管理業務收入同比有所增長。主題公園的恢復較緩慢。下半年，世界之窗和錦繡中華將持續加強市場的開拓和挖潛，豐富產品及加大提質擴容力度。

集團客運業務包括香港中旅汽車服務及信德中旅船務投資。2020年上半年，集團客運業務收入為0.46億元，較上同期年減少82%；應佔虧損為1.2億元，上年同期應佔利潤為400萬元。上半年受到COVID-19的負面影響，中汽公司的跨境客運業務全線暫停，中汽公司收入減少82%，由盈轉虧。聯營公司信德中旅受COVID-19的負面影響，整體載客量減少，按年分佔虧損增加。

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