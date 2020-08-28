東方航空6個月轉蝕85億人幣 不派息
2020年08月28日 22:19
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中國東方航空(00670)公布，截至6月30日止6個月業績，期內收入251億元人民幣(下同)，按年減少57%，錄得股東應佔虧損85億元，2019年同期則賺19億元；每股虧損0.52元，不派中期息。
上半年，集團客運收入為203.47億元，按年下降62.03%，佔集團運輸收入的88.61%；旅客運輸周轉量為412億客公里，按年下降62.15%。國內航線客運收入為138.31億元，按年下降60.77%，佔客運收入的67.98%；旅客運輸周轉量為312億客公里，按年下降55.2%。
國際航線客運收入為61.93億元，按年下降61.86%，佔客運收入的30.44%；旅客運輸周轉量為9,5億客公里，按年下降73.64%。地區航線客運收入為3.23億元，按年下降84.53%，佔客運收入的1.58%；旅客運輸周轉量為3.73億客公里，按年下降86.72%。
上半年，集團貨郵運輸收入為26.15億元，佔集團運輸收入的11.39%；貨郵載運周轉量為9.33億噸公里，按年下降29.93%。
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