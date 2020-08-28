新濠國際發展6個月轉蝕36億

期內新濠天地總經營收益為5.73億美元，而2019年同期則為15億美元，錄得負值經調整物業EBITDA為940萬美元，而2019年同期則為經調整物業EBITDA約4.79億美元。

澳門新濠鋒之總經營收益為6.990萬美元，而2019年同期則為2.37億美元，錄得負值經調整物業EBITDA為2,850萬美元，而2019年同期之經調整物業EBITDA為2,380萬美元。

摩卡娛樂場總經營收益合共為4,120萬美元，而2019年同期為6,000萬美元，錄得經調整物業EBITDA為450萬美元，而2019年同期之經調整物業EBITDA為1,130萬美元。

新濠影滙之總經營收益為1.47億美元，而2019年同期則為6.59億美元，錄得負值經調整物業EBITDA為5,180萬美元，而2019年同期之經調整物業EBITDA為1.91億美元。

－－－－－