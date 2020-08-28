新濠國際發展6個月轉蝕36億
2020年08月28日 22:29
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新濠國際發展(00200)公布，截至6月30日止6個月業績，期內淨收益76.82億港元，按年減少65%，錄得股東應佔虧損36億港元，2019年同期則賺4.62億港元；每股虧損2.43港元，不派中期息。淨收益減少主要是由於疫情令娛樂場暫時停業。
期內新濠天地總經營收益為5.73億美元，而2019年同期則為15億美元，錄得負值經調整物業EBITDA為940萬美元，而2019年同期則為經調整物業EBITDA約4.79億美元。
澳門新濠鋒之總經營收益為6.990萬美元，而2019年同期則為2.37億美元，錄得負值經調整物業EBITDA為2,850萬美元，而2019年同期之經調整物業EBITDA為2,380萬美元。
摩卡娛樂場總經營收益合共為4,120萬美元，而2019年同期為6,000萬美元，錄得經調整物業EBITDA為450萬美元，而2019年同期之經調整物業EBITDA為1,130萬美元。
新濠影滙之總經營收益為1.47億美元，而2019年同期則為6.59億美元，錄得負值經調整物業EBITDA為5,180萬美元，而2019年同期之經調整物業EBITDA為1.91億美元。
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