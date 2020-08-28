太陽城6個月蝕逾億元

公司於業績報告內解釋，期內虧損主要由於投資物業公允值虧損約3.33億元；聯營公司權益減值約4,740萬元；應佔一間合營公司虧損約9,010萬元；融資成本約1.92億元。期內由於爆發疫情，旅遊及旅遊業相關業務於上半年受到重大影響，相關收入大幅減少約1.89億元，至約6,773萬元，跌幅約73%。

於6月底，集團之銀行及其他借貸總額約12.7億元，較去年底8.59億元大增47.81%，其中約5.25億元須按要求或於一年內償還；約4.61億元須於第二年償還；約1.34億元須於第三至五年(包括首尾兩年)償還；餘額1.5億元須於第五年後償還。

公司於業績報告內稱，上半年旅遊業受嚴重干擾，令公司所涉足之所有地區均受到疫情不同程度之影響。其又展望，疫情已對全球經濟及市場需求造成重大影響，無法合理估計旅遊市場何時將全面復甦，而疫情對營運及財務表現的負面影響可能會於可見未來持續。

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